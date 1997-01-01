  1. Главная
Игонина Светлана Юрьевна
6.0
0

Игонина Светлана Юрьевна

Педиатр
Стаж 29 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Педиатрический факультет ВГМИ, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • 1999 г. - СЦ «Избранные вопросы педиатрии»
  • 2004 г. – ОУ «Избранные вопросы педиатрии»
  • 2011 г. – ОУ «Педиатрия»
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач педиатр, детская поликлиника № 9, 1994 - 1994 гг.
  • Врач-консультант, ЗАО НПК «Технофарм», 1996 – 1997 гг.
  • Врач педиатр, АООТ «Приморские курорты» Санаторий «Лазурный», 1997-1999 гг.
Адреса и стоимость приёма
Детка Групп
пер. Камский, 5
Первичный приём детей
Педиатр
1500 р
