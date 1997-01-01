Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Игонина Светлана Юрьевна
6.0
0
Игонина Светлана Юрьевна
Педиатр
Стаж 29 лет
Принимает детей
Научные работы: 1999 г. - СЦ «Избранные вопросы педиатрии», 2004 г. – ОУ «Избранные вопросы педиатрии», 2011 г. – ОУ «Педиатрия»
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Педиатрический факультет ВГМИ, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
1999 г. - СЦ «Избранные вопросы педиатрии»
2004 г. – ОУ «Избранные вопросы педиатрии»
2011 г. – ОУ «Педиатрия»
2020 г. – СЦ «Педиатрия»
Еще 1
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач педиатр, детская поликлиника № 9, 1994 - 1994 гг.
Врач-консультант, ЗАО НПК «Технофарм», 1996 – 1997 гг.
Врач педиатр, АООТ «Приморские курорты» Санаторий «Лазурный», 1997-1999 гг.
Врач педиатр, ГУЗ «Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации», 2000 – 2008 гг.
Врач педиатр, ООО «Клиника Альфа+Мед», 2008 – 2013 гг.
Врач педиатр, детская клиника «Детка Групп», с 2013 г. по настоящее время
Еще 3
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Детка Групп
пер. Камский, 5
Первичный приём детей
Педиатр
1500 р
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Бескровная
Оксана Леонидовна
Нефролог
,
Педиатр
8.1
6
Записаться
Гольник
Наталья Владимировна
Педиатр
6.6
2
Записаться
Лобачева
Ольга Андреевна
Педиатр
,
Ревматолог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...