Игнатьева Виктория Викторовна
Игнатьева Виктория Викторовна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 27 лет / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Анестезиология и реаниматология, Общее усовершенствование, 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-анестезиолог-реаниматолог, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
