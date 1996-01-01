Врачи
Игнатьева Виктория Викторовна
6.0
0
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 27 лет / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Анестезиология и реаниматология, Общее усовершенствование, 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-анестезиолог-реаниматолог, Краевая детская клиническая больница №1
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
0 отзывов
