  3. Игнатьев Николай Николаевич
Игнатьев Николай Николаевич
6.9
3

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, 2014 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Оториноларингология", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Медицинское объединение ДВО РАН
ул. Кирова, 95
Первичный приём взрослых
По запросу
3 отзыва

