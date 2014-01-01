Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Игнатьев Николай Николаевич
6.9
3
Игнатьев Николай Николаевич
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ТГМУ, 2014 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Оториноларингология", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медицинское объединение ДВО РАН
ул. Кирова, 95
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
3 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Юрченко
Ольга Николаевна
Лор (оториноларинголог)
6.9
3
Записаться
Лопунова
Елена Викторовна
Лор (оториноларинголог)
8.0
11
Записаться
Савченко
Дарья Александровна
Лор (оториноларинголог)
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...