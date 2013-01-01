  1. Главная
Игнаева Евгения Чимитовна
7.4
5

Игнаева Евгения Чимитовна

Мануальный терапевт
Стаж 11 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет, г. Владивосток. Лечебное дело, 2013 г.
  • ТГМУ, г. Владивосток. Ординатура "Онкология", 2015 г. Ординатура, «Мануальная терапия», 2017 г.
Курсы повышения квалификации
  • «Терапевтическое тейпирование. Базовый курс» 2015 г.
  • Повышение квалификации «Медицинская реабилитация. Основы прикладной кинезиологии» 2017 г.
  • «Применение кинезиологического тейпирования в эстетической медицине», 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Биомеханика
Доступна онлайн запись
пр-т Народный, 11Б
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
3900 р
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
3900 р
5 отзывов

