  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Ибрагимова Мария Магомедовна
Ибрагимова Мария Магомедовна
8.3
9

Ибрагимова Мария Магомедовна

Невролог (невропатолог)
Стаж 23 года
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 2001 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Неврология", ВГМУ, 2002 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Неврология", ТГМУ, 2013 г.
  • ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, «Актуальные вопросы неврологии», 2017 г.
  • ТГМУ "Основы тейпирования", 2019 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач невролог, Медицинский центр «ДиаМед»
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Доктор ТАФИ
пр-т Океанский, 48А
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
2500 р
Консультация взрослых
Невролог (невропатолог)
2000 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
2500 р
9 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи