Ибрагимова Мария Магомедовна
Стаж 23 года
Лечение болевых синдромов, церебро-васкулярные заболевания, полинейропатии, тревожные расстройства, владеет методиками блокад, тейпирования, плазмотерапии, ботулинотерапии
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
пр-т Океанский, 48А
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
2500 р
Консультация взрослых
Невролог (невропатолог)
2000 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
2500 р
Загрузка комментариев...