Худеев Дмитрий Юрьевич
6.6
2

Худеев Дмитрий Юрьевич

Эндоскопист, Зав. отделением
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Госпиталь для ветеранов войн
ул. Новожилова, 19
2 отзыва

