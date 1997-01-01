Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Худченко Анастасия Геннадьевна
6.0
0
Худченко Анастасия Геннадьевна
Терапевт
,
Главный врач
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Усовершенствование "Организация здравоохранения и общественное здоровье", ВГМИ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Холошин
Максим Евгеньевич
Невролог (невропатолог)
,
Психиатр
,
Рефлексотерапевт
,
Главный врач
,
Эпилептолог
9.5
9
Записаться
Полонова
Антонида Ивановна
Кардиолог
,
Ревматолог
,
Терапевт
6.6
2
Записаться
Нестеров
Семён Борисович
Ревматолог
,
Терапевт
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...