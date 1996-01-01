  1. Главная
Хромова Елена Леонидовна
Хромова Елена Леонидовна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Анестезиология и реаниматология", 1996 г.
Участие в ассоциациях

Опыт работы

Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
пр-т 100-летия Владивостока, 161
