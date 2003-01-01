Врачи
Хрипкова Аэлита Валерьевна
Хрипкова Аэлита Валерьевна
Стоматолог-терапевт
Информация о враче
Образование
Хабаровский ордена Трудового Красного Знамени Государственный медицинский институт, 2003 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Стоматология терапевтическая, Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения г. Хабаровск, 2014 г.
Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Первомайского района
ул. Калинина, 55
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
