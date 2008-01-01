  1. Главная
Хрипко Елена Андреевна
Хрипко Елена Андреевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 9 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет, 2008 г. окончания
  • Интернатура, кафедра детской стоматологии и ортодонтии, 2008 - 2009 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
ДенТас
пр-т Народный, 11В
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог
По запросу
0 отзывов

