Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Храмов Евгений Анатольевич
6.3
1
Храмов Евгений Анатольевич
Стоматолог
,
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медик-89
ул. Ильичева, 4
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Фролов
Илья Игоревич
Стоматолог-ортопед
6.9
3
Записаться
Степанов
Денис Гарьевич
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-хирург
10
40
Записаться
Пешко
Артем Петрович
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-хирург
8.3
8
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...