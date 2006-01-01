Врачи
Хорошилова Наталья Геннадьевна
8.4
9
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Акушерство и гинекология", 2006 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Береговая, 3
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
9 отзывов
Оставить отзыв
