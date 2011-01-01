Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Хомякова Марина Григорьевна
6.0
0
Хомякова Марина Григорьевна
УЗИ-специалист
Стаж 36 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2011 г.
Сертификат "Эндоскопия", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
пр-т Океанский, 35
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Шаповалов
Вячеслав Валентинович
УЗИ-специалист
6.0
0
Записаться
Григоренко
Ярослав Андреевич
Онколог
,
УЗИ-специалист
,
Флеболог
,
Хирург
,
Сосудистый хирург (ангиохирург)
10
19
Записаться
Беева
Елена Владимировна
УЗИ-специалист
6.5
2
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...