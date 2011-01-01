  1. Главная
Хомякова Марина Григорьевна
Хомякова Марина Григорьевна

УЗИ-специалист
Стаж 36 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2011 г.
  • Сертификат "Эндоскопия", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
пр-т Океанский, 35
