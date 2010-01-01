  1. Главная
Хомколова Анна Петровна
Хомколова Анна Петровна

Невролог (невропатолог)
Стаж 15 лет
Информация о враче
Образование
  • Амурская государственная медицинская академия, Лечебный факультет, 2010 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Тематическое усовершенствование "Неврология", 2014 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
