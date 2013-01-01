Врачи
Холявко Светлана Андреевна
Холявко Светлана Андреевна
Акушер-гинеколог
Стаж 51 год / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1972 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Акушерство и гинекология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Врач-акушер-гинеколог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
