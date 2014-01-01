Врачи
Холова Заррина Фахриддиновна
Холова Заррина Фахриддиновна
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ТГМУ, врач-стоматолог, 2014 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат по специальности стоматология терапевтическая, ТГМУ, 2015 г.
Адреса и стоимость приёма
George Group
пр-т Океанский, 41
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
