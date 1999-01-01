Врачи
Холодцова Елена Владимировна
6.0
0
Холодцова Елена Владимировна
Зубной врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Владивостокский базовый медицинский колледж, Стоматология, 1999 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Врачебно-физкультурный диспансер
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Зубной врач
0 отзывов
