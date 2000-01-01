  1. Главная
Холдеев Эдуард Анатольевич
6.6
2

Холдеев Эдуард Анатольевич

Стоматолог-терапевт
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский базовый медицинский колледж, Стоматология, Терапевт, 1997 - 2000 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • ККБ № 2, г. Владивосток 2000 - 2003 гг.
  • Стоматологическая клиника "Альфест", 2003 - 2013 гг.
  • Стоматологическая клиника "Мой стоматолог", 2013 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Мой стоматолог
ул. Окатовая, 1
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
2 отзыва

