Холдеев Эдуард Анатольевич
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Реставрация современными пломбировочными материалами (filtek supreme xt, herculate, estet x, estelite, filtek ultimate) с применением анкерных и стекловолоконных штифтов, восстановление под ортопедические конструкции. Эндодонтические работы: обработка каналов ручными (protaper) и машинными методами (mtwo) с применением эндомотора, пломбировка методом латеральной конденсации, термафил. Гигиена полости рта: ультразвуковой скейлинг пьезон-мастер (ems, air- flow ems). Обучение навыкам гигиены полости рта и подбор средств гигиены: зубные щетки, пасты, флоссы, ирригаторы, ополаскиватели. Профессиональное отбеливание. Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта, пародонта. Консультативный осмотр.
