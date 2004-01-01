Врачи
Хохлова Анна Сергеевна
6.0
0
Хохлова Анна Сергеевна
Окулист (офтальмолог)
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Офтальмология ", 2015 г
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинико-диагностический центр
ул. Светланская, 169/171
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
0 отзывов
