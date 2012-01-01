Врачи
Ходырева Елена Геннадьевна
6.0
0
Ходырева Елена Геннадьевна
Рефлексотерапевт
Стаж 31 год / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1992 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Рефлексотерапия", ТГМУ, 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
Первичный приём взрослых
Рефлексотерапевт
По запросу
Информация отправлена. Спасибо!
