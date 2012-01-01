  1. Главная
Ходырева Елена Геннадьевна
6.0
0

Ходырева Елена Геннадьевна

Рефлексотерапевт
Стаж 31 год / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1992 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Рефлексотерапия", ТГМУ, 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
Первичный приём взрослых
Рефлексотерапевт
По запросу
