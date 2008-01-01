  1. Главная
Хмельницкая Екатерина Александровна
Хмельницкая Екатерина Александровна

Педиатр, Врач ЛФК
Стаж 14 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрия, 2008 г. окончания
  • Клиническая интернатура по специальности "Педиатрия", 2010-2011 гг.
  • • Профессиональная переподготовка по специальности "Спортивной медицина и лечебная физкультура", 2012 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации (ТУ) "Современные аспекты диагностики и лечения остеопороза", 2012 г.
  • Повышение квалификации (ТУ) "Вопросы клинической эндокринологии", 2013 г.
  • Повышение квалификации (ТУ) "Медицинская помощь по отказу от потребления табака", 2016 г.
Участие в ассоциациях
  • НК "Союз медицинских организаций и врачей Приморского края"
Опыт работы
  • Врач-педиатр городского центра здоровья для взрослых и детей КГБУЗ "Владивостокского клинико-диагностического центра, с 2011 г. по настоящее время
  • Врач спортивной медицины и лечебной физкультуры городского центра здоровья для взрослых и детей КГБУЗ "Владивостокского клинико-диагностического центра", с 2012 г. по настоящее время
  • Заведующая городским центром здоровья для взрослых и детей КГБУЗ "Владивостокского клинико-диагностического центра", с 2016 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинико-диагностический центр
Владивосток, ул. Светланская, 131
Первичный приём взрослых
Врач ЛФК
По запросу
Первичный приём детей
Врач ЛФК
По запросу
Педиатр
По запросу
