Хмельницкая Екатерина Александровна

Проводит комплексное обследование граждан, анализ результатов, оценку функциональных адаптивных резервов организма, с учетом возрастных особенностей, исследование липидного обмена, факторов риска сердечно-сосудистых и других неинфекционных заболеваний, разработку индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни оздоровительных и профилактических мероприятий, осуществляет динамическое наблюдение за пациентами группы повышенного риска. Как врач по спортивной медицины и лечебной физкультуры консультирует по вопросам подбора физической активности, с учетом индивидуальных особенностей пациентов. Консультация в рамках программы по снижению веса "Вес под контролем", по вопросам правильного питания, нормализации массы тела и оптимизации физической нагрузки.