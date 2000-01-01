Хмелёва Евгения Владимировна
Стаж 18 лет / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Опубликовано 19 печатных работ, автор 1 изобретения. Цель как специалиста: Консультации пациентов по направлению лечащих врачей, оценка состояния, назначение комплексного лечения. Проведение лечебных, реабилитационных и профилактических мероприятий с применением всех имеющихся возможностей Отделения восстановительного лечения и медицинской реабилитации.
Адреса и стоимость приёма
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём детей
Физиотерапевт
По запросу
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
