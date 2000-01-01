  1. Главная
Хмелёва Евгения Владимировна
6.7
1

Хмелёва Евгения Владимировна

Физиотерапевт
Стаж 18 лет / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет, педиатрический факультет, 2000 г. окончания
  • НИИ МКВЛ, Ординатура по специальности «Физиотерапия», 2002 г.
  • Аспирантура по специальности «Физиотерапия», 2011 г.
Курсы повышения квалификации
  • Защита кандидатской диссертации в диссертационном совете при Томском НИИ курортологии и физиотерапии, 2014 г.
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём детей
Физиотерапевт
По запросу
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
