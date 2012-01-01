Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Хмелева Елена Владимировна
6.0
0
Хмелева Елена Владимировна
Терапевт
Стаж 34 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Терапия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-терапевт, Поликлиника Приморской краевой клинической больницы №1, по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника Приморской краевой клинической больницы №1
ул. Алеутская, 57 кор. 3
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Дельфин
ул. Союзная, 17
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Валькова
Екатерина Юрьевна
Гастроэнтеролог
,
Терапевт
7.2
4
Записаться
Кузнецова
Виктория Алексеевна
Терапевт
,
Физиотерапевт
6.0
0
Записаться
Ковшун
Ирина Вячеславовна
Терапевт
6.6
2
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...