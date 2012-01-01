  1. Главная
Хижняк Светлана Викторовна
5.7
1

Хижняк Светлана Викторовна

Инфекционист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1990 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Инфекцмонные болезни", ВГМИ
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Инфекционные болезни", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
Владивосток, ул. Давыдова, 3
Первичный приём взрослых
Инфекционист
По запросу
