Хижняк Светлана Викторовна
5.7
1
Хижняк Светлана Викторовна
Инфекционист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1990 г. окончания
Интернатура по специальности "Инфекцмонные болезни", ВГМИ
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Инфекционные болезни", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
Владивосток, ул. Давыдова, 3
Первичный приём взрослых
Инфекционист
По запросу
