Хижняк Галина Ивановна
7.4
5
Хижняк Галина Ивановна
Акушер-гинеколог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Лечебный факультет, ВГМИ, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Член общества акушеров гинекологов по патологии шейки матки
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Владивостокского родильного дома №4
пр-т Острякова, 6
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
5 отзывов
