  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Хижняк Галина Ивановна
Хижняк Галина Ивановна
7.4
5

Хижняк Галина Ивановна

Акушер-гинеколог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Лечебный факультет, ВГМИ, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Член общества акушеров гинекологов по патологии шейки матки
Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Владивостокского родильного дома №4
пр-т Острякова, 6
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
5 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи