Хелимский Александр Александрович
6.6
2

Хелимский Александр Александрович

Кардиохирург, Зав. отделением
Стаж 29 лет
Информация о враче
Образование
  • Хабаровский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Сердечно-сосудистая хирургия", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Заведующий отделением-врач-сердечно-сосудистый хирург, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Кардиохирург
По запросу
