Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Хелимский Александр Александрович
6.6
2
Хелимский Александр Александрович
Кардиохирург
,
Зав. отделением
Стаж 29 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Хабаровский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Сердечно-сосудистая хирургия", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Заведующий отделением-врач-сердечно-сосудистый хирург, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Кардиохирург
По запросу
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Лукьяненко
Алла Михайловна
Пульмонолог
,
Зав. отделением
7.4
6
Записаться
Михайлова
Марина Александровна
Акушер-гинеколог
,
Зав. отделением
6.9
3
Записаться
Бородина
Ирина Александровна
Невролог (невропатолог)
,
Зав. отделением
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...