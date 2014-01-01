  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Хекало Марина Юрьевна
Хекало Марина Юрьевна
6.0
0

Хекало Марина Юрьевна

Клинический психолог
Стаж 10 лет
Принимает детей
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ДВФУ, 2009 - 2014 гг.
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Клиническая психология", ТГМУ, 2015 - 2016 гг.
  • • Институт Позитивной Динамической Психотерапии Петербургской школы психотерапии и психологии отношений, с 2015 г. по настоящее время
Курсы повышения квалификации
  • "Экстремальная психология: теория и практика кризисного вмешательства", ДВФУ, 2015 г.
  • "Эриксоновская терапия и гипноз", МГУ им. Г.И Невельского, 2015 - 2016 гг.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Медицинский психолог, КГБУЗ "Владивостокский клинико-диагностический центр", отделение психопрофилактики, психотерапии и медико-социальной помощи, с 2014 г. по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинико-диагностический центр
ул. Уборевича, 22
Первичный приём взрослых
Клинический психолог
По запросу
Первичный приём детей
Клинический психолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи