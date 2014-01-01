Хекало Марина Юрьевна
Стаж 10 лет
Принимает детей
Оказание квалифицированной психологической помощи детям, подросткам, взрослым по вопросам: сложности детско – родительских отношений; развитие эмоционально – волевой, когнитивной и коммуникативной сферы детей дошкольного и младшего школьного возраста; психоэмоциональная подготовка ребенка к школе, ЕГЭ; поведенческие и эмоциональные проблемы (агрессия, конфликтность, страхи, тревожность, застенчивость и т.д.); содействие личностному развитию, самоопределению, достижению гармонии с самим собой и с другими.
Адреса и стоимость приёма
ул. Уборевича, 22
Первичный приём взрослых
Клинический психолог
По запросу
Первичный приём детей
Клинический психолог
По запросу
