Хе Ирина Санчольевна
Хе Ирина Санчольевна

Кардиолог
Стаж 17 лет / Врач второй категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет, 2006 г. окончания
  • ГОУ ВПО «ВГМУ», кафедра педиатрии №2, интернатура по специальности «Педиатрия», 2006-2007 гг.
Курсы повышения квалификации
  • ТУ «Кардиоревматология детского возраста», ГОУ ВПО «ВГМУ», 2008 г.
  • ПП «Детская кардиология», ГОУДОО «ИПКСЗ», г. Хабаровск, 2009 г.
  • ТУ «Избранные вопросы аритмологии детского возраста», ГОУВПО «ВГМУ», 2010 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Работала в ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1», г. Владивосток, 2007 г. - февраль 2014 г.
  • Детский кардиолог, МЦ ДВФУ, с февраля 2014 по настоящее время
  • Врач детский кардиолог, работа по совместительству во «Владивостокской детской поликлинике №2», 2013 г.
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Кардиолог
По запросу
Доверие
ул. Кирова, 25Г
Первичный приём детей
Кардиолог
По запросу
