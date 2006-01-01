Врачи

Хе Ирина Санчольевна
6.9
3
Хе Ирина Санчольевна
Кардиолог
Стаж 17 лет / Врач второй категории
Принимает детей
Ведет активную лечебную работу. Цель как специалиста: Консультативная и лечебно-диагностическая помощь больным детям кардиологического профиля.
Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский университет, 2006 г. окончания
ГОУ ВПО «ВГМУ», кафедра педиатрии №2, интернатура по специальности «Педиатрия», 2006-2007 гг.
Курсы повышения квалификации
ТУ «Кардиоревматология детского возраста», ГОУ ВПО «ВГМУ», 2008 г.
ПП «Детская кардиология», ГОУДОО «ИПКСЗ», г. Хабаровск, 2009 г.
ТУ «Избранные вопросы аритмологии детского возраста», ГОУВПО «ВГМУ», 2010 г.
ОУ «Педиатрия», Государственная медицинская педиатрическая академия, г. Санкт-Петербург, 2012 г.
ТУ «Детская кардиология» (стажировка в Центре детской кардиохирургии и хирургии новорожденных детей, 2013 г.: ПП «Функциональная диагностика», в ГБОУ ВПО «ТГМУ», 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Работала в ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1», г. Владивосток, 2007 г. - февраль 2014 г.
Детский кардиолог, МЦ ДВФУ, с февраля 2014 по настоящее время
Врач детский кардиолог, работа по совместительству во «Владивостокской детской поликлинике №2», 2013 г.
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Кардиолог
По запросу
Доверие
ул. Кирова, 25Г
Первичный приём детей
Кардиолог
По запросу
3 отзыва
Запись по телефону
