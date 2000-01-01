  1. Главная
Хайбрахманова Валентина Владимировна
6.3
1

Хайбрахманова Валентина Владимировна

Массажист
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Березниковское медицинское училище МЗ РСФСР Пермская область, 1989-1991 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Специализация по массажу на базе отделения ЛФК « Березниковской городской больницы №2», 1992-1993 гг.
  • Повышение квалификации в Научно-исследовательском институте Медицинской климатологии и восстановительного лечения ВФДНЦ ФПД СО РАМН, г. Владивосток, 2001 г.
  • Повышение квалификации в КГОУСПО «Владивостокский Базовый Медицинский Колледж», 2007 г.
Опыт работы
  • Медицинская сестра, детский санаторий, 1991-1993 гг.
  • Медицинская сестра, «Городская больница №2», 1993-2000 гг.
  • Медицинская сестра по массажу, «Санаторий-профилакторий Меркурий», 2000-2002 гг.
Адреса и стоимость приёма
Демос
ул. Круговая 2-я, 12
Первичный приём детей
Массажист
По запросу
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
