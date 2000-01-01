Врачи
Хайбрахманова Валентина Владимировна
Массажист
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Практикующий специалист по массажу. Провожу процедуры медицинского массажа детям и взрослым при заболеваниях и с целью профилактики.
Образование
Березниковское медицинское училище МЗ РСФСР Пермская область, 1989-1991 гг.
Курсы повышения квалификации
Специализация по массажу на базе отделения ЛФК « Березниковской городской больницы №2», 1992-1993 гг.
Повышение квалификации в Научно-исследовательском институте Медицинской климатологии и восстановительного лечения ВФДНЦ ФПД СО РАМН, г. Владивосток, 2001 г.
Повышение квалификации в КГОУСПО «Владивостокский Базовый Медицинский Колледж», 2007 г.
Повышение квалификации в КГОУСПО «Владивостокский Базовый Медицинский Колледж», 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Медицинская сестра, детский санаторий, 1991-1993 гг.
Медицинская сестра, «Городская больница №2», 1993-2000 гг.
Медицинская сестра по массажу, «Санаторий-профилакторий Меркурий», 2000-2002 гг.
Медицинская сестра по массажу, «Детская городская больница №2», 2002-2012 гг.
Медицинская сестра по массажу, «Владивостокская детская поликлиника №2», 2012-2014 гг.
Медицинская сестра по массажу, МЦ «Демос», с 2014 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Демос
ул. Круговая 2-я, 12
Первичный приём детей
Массажист
По запросу
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
