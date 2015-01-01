  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Хатлубей Светлана Леонидовна
Хатлубей Светлана Леонидовна
6.3
1

Хатлубей Светлана Леонидовна

Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи