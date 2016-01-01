  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Шкилева (Харламова) Татьяна Валерьевна
Шкилева (Харламова) Татьяна Валерьевна
6.3
1

Шкилева (Харламова) Татьяна Валерьевна

Психолог
Стаж 8 лет
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ДВФУ, 2016 г.
Курсы повышения квалификации
  • АНО ВО «МИСАО» «Психосоматические расстройства функциональных систем организма, психотерапевтическая помощь»
  • Базовый сертификат по семинару личностного роста в Санкт-Петербургском Институте Гештальта аккредитован Ассоциацией Гештальт терапевтов
  • Специалист -практик Satori Healing
Еще 2
Участие в ассоциациях
  • Член международной ассоциации НЛП, международный сертификат центра развития "Deus Group"
Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Артро Вита-М
ул. 50 лет ВЛКСМ, 26Б
Первичный приём взрослых
Психолог
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи