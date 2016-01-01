Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Шкилева (Харламова) Татьяна Валерьевна
6.3
1
Шкилева (Харламова) Татьяна Валерьевна
Психолог
Стаж 8 лет
Имею международный сертификат в науке нейролингвистического программирования НЛП практика. Работаю со страхами, с аллергиями, конфликтами (отношения родители-дети, партнеры) и многое другое по запросу
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ДВФУ, 2016 г.
Курсы повышения квалификации
АНО ВО «МИСАО» «Психосоматические расстройства функциональных систем организма, психотерапевтическая помощь»
Базовый сертификат по семинару личностного роста в Санкт-Петербургском Институте Гештальта аккредитован Ассоциацией Гештальт терапевтов
Специалист -практик Satori Healing
Обучение в Академии Системных Решений Е.Павловской
Диплом Мастера Системных Решений, выданный Московской Академией системных решений Е.Павловской. Обучение по авторской технологии Е. Павловской "Жить свою жизнь"
Еще 2
Участие в ассоциациях
Член международной ассоциации НЛП, международный сертификат центра развития "Deus Group"
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Артро Вита-М
ул. 50 лет ВЛКСМ, 26Б
Первичный приём взрослых
Психолог
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Журавлева
Наталья Владимировна
Психолог
,
Психотерапевт
6.5
2
Записаться
Новикова
Светлана Яковлевна
Психолог
,
Психотерапевт
5.3
12
Записаться
Горшкова (Майдаченко)
Анна Владимировна
Психолог
7.2
4
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...