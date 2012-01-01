  1. Главная
Харитонова Ольга Александровна
Харитонова Ольга Александровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Образование
  • Владивостокское базовое медицинское училище, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Сестринское дело в педиатрии", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №4
ул. Окатовая, 16
