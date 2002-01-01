Врачи
Харитонов Сергей Валентинович
Харитонов Сергей Валентинович
Невролог (невропатолог)
Стаж 9 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2002 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
Запись по телефону
