Харичкова Наталья Северьяновна
6.0
0
Харичкова Наталья Северьяновна
Врач ЛФК
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Лечебная физкультура и спортивная медицина"
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №2
ул. Полярная, 4
Первичный приём детей
Врач ЛФК
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
