  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Харичкова Наталья Северьяновна
Харичкова Наталья Северьяновна
6.0
0

Харичкова Наталья Северьяновна

Врач ЛФК
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Лечебная физкультура и спортивная медицина"
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №2
ул. Полярная, 4
Первичный приём детей
Врач ЛФК
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи