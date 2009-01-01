Врачи
Харченко Ирина Анатольевна
6.0
0
Харченко Ирина Анатольевна
Кардиолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2009 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Кардиология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55/3
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
0 отзывов
Запись по телефону
