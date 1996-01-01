Врачи
Хан Дмитрий Сукгитович
6.3
1
Хан Дмитрий Сукгитович
Невролог (невропатолог)
,
Зав. отделением
Стаж 27 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Неврология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Заведующий отделением-врач-невролог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57В
