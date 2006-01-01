Хамроева Умида Жахонкуловна
Стаж не указан
Заболевания гинекологического профиля (миома матки, кист яичников, хронические воспалительные процессы малого таза, хр. Эндометрит, сальпингоофорит, Эндометриоз, спаечные процессы малого таза, нарушение менструального цикла). ведение пациентов по невынашиванию, консультация по вопросам контрацепции, ЗГТ (Заместительная гормональная терапия). Патология шейки матки, (лечение шейки матки – консервативная, лечение ш- матки радиовоновой хирургии, Лечение фоновых заболевание ш/ матки путем химической диструкции). Эксцизия шейки матки, конизация шейки матки. Вскрытие и дренирование кист шейки матки. Кольпоскопия шейки матки, МСГ (метросальпингография. (диагностическая процедура, выполняемая для изучения состояния полости матки и маточных труб с целью уточнения причины бесплодия и/или невынашивания), введение ВМК, Извлечение ВМК, Пайпель биопсия (забор аспирата), Ваакум аспирация содержимого полости матки (эвакуация содержимого, дренирование полости матки, бужирование цервикального канала.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
ул. Волховская, 5
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Загрузка комментариев...