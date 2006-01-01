  1. Главная
Хамроева Умида Жахонкуловна
7.2
4

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • 2006-2013 г. Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али Ибн Сино. (Лечебное дело).
  • 2013-2015г Ординатура Акушерство Гинекология ТГМУ
  • 2023 г - по наст. время Аспирантура ДВГМУ ( Дальневосточный Государственный медицинский университет. Хабаровск). Аспирант 2 года.
Курсы повышения квалификации
  • ТУ «Патология шейки матки с курсом кольпоскопии», 2017 г
  • ТУ «Возраст-ассоцированая медицина. Вопросы изменения метаболизма, профилактика и терапевтические возможности коррекции», 2018 г
  • «Интенсив по эндокринной гинекологии: от основ к высотам мастерства» , сертификат, 2018 г
Еще 1
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • С 2017 г по настоящее время работет в женской консультации Советского района, врачом акушером-гинекологом
  • Врач акушер-гинеколог родового отделения
Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Центр репродуктивного здоровья
ул. Волховская, 5
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
4 отзыва

