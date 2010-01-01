Врачи
Хаметова Ада Викторовна
6.6
2
Хаметова Ада Викторовна
Рентгенолог
Стаж 13 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2010 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Рентгенология", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-рентгенолог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
2 отзыва
Запись по телефону
