Хаметова Ада Викторовна
6.6
2

Хаметова Ада Викторовна

Рентгенолог
Стаж 13 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2010 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Рентгенология", 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-рентгенолог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
2 отзыва

