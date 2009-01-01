Хальченко Инна Анатольевна

Проводит диагностику и лечение гормональных нарушений, гипотериоза, диабета, зоба, ожирения, остеопороза, тиреоидита, нарушений метаболизма кальция, метаболического синдрома и других заболеваний щитовидной железы, поджелудочной железы, надпочечников, гипофиза, синдрома поликистоза яичников и т.д. Ведет пациентов после операций на органах эндокринной системы. Имеет большой опыт ведения беременных со всей эндокринной патологией, в том числе пациенток с инсулиновой помпой.