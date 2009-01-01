  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Хальченко Инна Анатольевна
Хальченко Инна Анатольевна
6.6
2

Хальченко Инна Анатольевна

Эндокринолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1989 г. окончания
  • Клиническая интернатура по эндокринологии, ВГМИ, 1990 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Эндокринология", 2009 г.
  • Сертификационный цикл "Современные вопросы по эндокринологии", ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях
  • Член краевого общества эндокринологов
Опыт работы
  • Врач-эндокринолог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Доктор ТАФИ
пр-т Океанский, 48А
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
Поликлиника Приморской краевой клинической больницы №1
ул. Алеутская, 57 кор. 3
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи