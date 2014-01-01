Халимова Анна Владимировна

  1. Главная
Физиотерапевт, Акушер-гинеколог
Стаж 10 лет
Образование
  • В 2014 году закончила ТГМУ
  • В 2015 году акушерство - гинекология
Адреса и стоимость приёма
Центр лазерной косметологии Тисс
пр-т Партизанский, 40
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Физиотерапевт
По запросу
