Халимова Анна Владимировна
6.0
0
Халимова Анна Владимировна
Физиотерапевт
,
Акушер-гинеколог
Стаж 10 лет
Информация о враче
Образование
В 2014 году закончила ТГМУ
В 2015 году акушерство - гинекология
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Центр лазерной косметологии Тисс
пр-т Партизанский, 40
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Физиотерапевт
По запросу
