Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Халиман Оксана Владимировна
6.0
0
Халиман Оксана Владимировна
Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Dentalux
пр-т Красного Знамени, 10
Первичный приём взрослых
Стоматолог-гигиенист
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Редько
Елена Юрьевна
Стоматолог-гигиенист
6.3
1
Записаться
Кручан
Ирина Викторовна
Стоматолог-гигиенист
6.2
1
Записаться
Эйгер
Александра Эдуардовна
Стоматолог-гигиенист
,
Зубной врач
8.3
8
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...