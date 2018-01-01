Врачи
Халиман Анна Сергеевна
6.0
Халиман Анна Сергеевна
Ревматолог
Стаж 6 лет
Информация о враче
Образование
Тихоокеанский государственный медицинский университет, лечебное дело, 2018г
Дальневосточный федеральный университет, ординатура терапия, 2020г
Тихоокеанский государственный медицинский университет, профессиональная переподготовка, ревматолог, 2020г
ЧУДПО «ИПиПКСЗ», ультразвуковая диагностика, 2021г
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
КГБУЗ Владивостокская поликлиника № 6 2018-2019гг Врач-терапевт
Клиника ревматологии проф.Дубикова А.И. 2021г – настоящее время врач-ревматолог
Адреса и стоимость приёма
Клиника ревматологии профессора Дубикова А. И.
ул. Басаргина, 42В
Первичный приём взрослых
Ревматолог
2500 р
Вторичный приём взрослых
Ревматолог
2000 р
