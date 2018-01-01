  1. Главная
Халиман Анна Сергеевна
6.0


Халиман Анна Сергеевна

Ревматолог
Стаж 6 лет
Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет, лечебное дело, 2018г
  • Дальневосточный федеральный университет, ординатура терапия, 2020г
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет, профессиональная переподготовка, ревматолог, 2020г
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • КГБУЗ Владивостокская поликлиника № 6 2018-2019гг Врач-терапевт
  • Клиника ревматологии проф.Дубикова А.И. 2021г – настоящее время врач-ревматолог
Адреса и стоимость приёма
Клиника ревматологии профессора Дубикова А. И.
ул. Басаргина, 42В
Первичный приём взрослых
Ревматолог
2500 р
Вторичный приём взрослых
Ревматолог
2000 р
