Хаитова Надежда Витальевна
6.0
0
Хаитова Надежда Витальевна
Стоматолог
Стаж 18 лет
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Госпиталь для ветеранов войн
Владивосток, ул. Гамарника, 21
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
