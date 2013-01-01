  1. Главная
Лиманова (Хачатрян) Кристина Мергиловна
Лиманова (Хачатрян) Кристина Мергиловна

Стоматолог-терапевт
Стаж 10 лет
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, Стоматологический факультет, 2013 г. окончания
  • Интернатура ГУЗ, Краевая стоматологическая поликлиника, 2013 - 2014 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Специализация "Стоматология терапевтическая", 2014 г.
  • Семинар "Современные методы терапевтического лечения в клинической стоматологии", 2013 г.
  • Обучение по программе: "Современное эндодонтическое лечение. Путь упрощения", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Мехак
ул. 50 лет ВЛКСМ, 30Б
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
