Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Лиманова (Хачатрян) Кристина Мергиловна
6.5
2
Лиманова (Хачатрян) Кристина Мергиловна
Стоматолог-терапевт
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ТГМУ, Стоматологический факультет, 2013 г. окончания
Интернатура ГУЗ, Краевая стоматологическая поликлиника, 2013 - 2014 гг.
Курсы повышения квалификации
Специализация "Стоматология терапевтическая", 2014 г.
Семинар "Современные методы терапевтического лечения в клинической стоматологии", 2013 г.
Обучение по программе: "Современное эндодонтическое лечение. Путь упрощения", 2014 г.
Мастер-класс: "Plasmolifting в стоматологии", 2016 г.
Конференция на тему: "Основной инстинкт стоматолога. 10 заповедей успеха"
Еще 2
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Мехак
ул. 50 лет ВЛКСМ, 30Б
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Буйских
Елена Николаевна
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-ортопед
,
Главный врач
8.1
7
Записаться
Коваленко (Кулагина)
Анна Игоревна
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-пародонтолог
,
Стоматолог-хирург
8.0
7
Записаться
Захарова
Инна Геннадьевна
Стоматолог-терапевт
,
Зубной врач
10
28
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...