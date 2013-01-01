  1. Главная
Хаценко Елена Рэмировна
Хаценко Елена Рэмировна

Неонатолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Неонатология, ВГМУ Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Владивосток, 2013 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
ул. Калинина, 55
Консультация детей
Неонатолог
По запросу
