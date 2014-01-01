  1. Главная
Хабутдинова Елена Юрьевна
6.0
0

Хабутдинова Елена Юрьевна

Терапевт
Стаж 39 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1985 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Терапия", ГОУ СПО Свердловский областной медицинский колледж, 1986 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", ТГМУ, 2014 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов

