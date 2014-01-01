Врачи
Хабутдинова Елена Юрьевна
Хабутдинова Елена Юрьевна
Терапевт
Стаж 39 лет
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1985 г. окончания
Интернатура по специальности "Терапия", ГОУ СПО Свердловский областной медицинский колледж, 1986 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
