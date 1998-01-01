  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Хаботкина Наталья Геннадьевна
Хаботкина Наталья Геннадьевна
5.7
1

Хаботкина Наталья Геннадьевна

УЗИ-специалист
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Педиатрия, 1983 г. окончания
  • Интернатура по специальности «Детская оториноларингология», 1986 г.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка по специализации «Ультразвуковая диагностика» на базе ВГМУ, 1998 г.
  • Сертификат по специальности «Ультразвуковая диагностика», 2003 г.
  • Сертификат по специальности «Ультразвуковая диагностика», 2008 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи