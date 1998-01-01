Врачи
Хаботкина Наталья Геннадьевна
5.7
1
Хаботкина Наталья Геннадьевна
УЗИ-специалист
Стаж 26 лет
Информация о враче
Образование
ВМИ, Педиатрия, 1983 г. окончания
Интернатура по специальности «Детская оториноларингология», 1986 г.
Курсы повышения квалификации
Профессиональная переподготовка по специализации «Ультразвуковая диагностика» на базе ВГМУ, 1998 г.
Сертификат по специальности «Ультразвуковая диагностика», 2003 г.
Сертификат по специальности «Ультразвуковая диагностика», 2008 г.
«Ультразвуковая диагностика» на базе ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
1 отзыв
