Густова Елена Борисовна
5.7
1

Густова Елена Борисовна

Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1981 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Дерматовенерология"
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Краевой клинический кожно-венерологический диспансер
ул. Гамарника, 18В
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
1 отзыв

