Густова Елена Борисовна
5.7
1
Густова Елена Борисовна
Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1981 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Дерматовенерология"
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Краевой клинический кожно-венерологический диспансер
ул. Гамарника, 18В
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
1 отзыв
