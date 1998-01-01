Врачи
Гусева Татьяна Александровна
6.6
2
Гусева Татьяна Александровна
Неонатолог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 1998 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Неонатология", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач приемного отделения-неонатолог, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Неонатолог
По запросу
2 отзыва
Запись по телефону
