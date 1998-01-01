  1. Главная
Гусева Татьяна Александровна
Гусева Татьяна Александровна

Неонатолог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 1998 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Неонатология", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач приемного отделения-неонатолог, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Неонатолог
По запросу
