Гусева Антонина Ивановна
Гусева Антонина Ивановна

Рентгенолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • Оренбургский медицинский институт, Лечебный факультет, 1972 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат" Рентгенология", 2012 г.
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника краевой клинической больницы №2
ул. Интернациональная, 56
